Dreams: disponibili nuovi screenshot dell'esclusiva PS4 sviluppata da Media Molecule

, l'affascinante esclusiva perin sviluppo presso gli studi di) è stata una delle protagoniste della conferenza d'apertura della

Dopo l'intervento di Siobhan Reddy, co-fondatore dello studio, Sony ha anche pubblicato una serie di screenshot inediti che potete ammirare nella galleria in calce a questa notizia. Le immagini sono piuttosto variegate, ed offrono uno panoramica dei tanti personaggi e delle ambientazioni che saranno disponibili nel prodotto finale. Cosa ve ne pare?



Dreams metterà a disposizione dei giocatori una campagna single-player composta da tre differenti racconti, sia per stile visivo che per il gameplay proposto, che si intrecceranno tra loro con l'avanzare dell'avventura dalla durata di circa 5 ore. Il resto, sarà affidato all'immaginazione e alla creatività dei giocatori, che grazie al potente editor integrato potranno creare esperienze uniche e personalizzate.



Vi ricordiamo che Dreams uscirà esclusivamente su PlayStation 4 nel corso del 2018 e che il lancio sarà preceduto da una fase beta. Per tutte le altre novità dalla PlayStation Experience 2017 vi rimandiamo alla pagina dedicata al nostro coverage.