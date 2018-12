Dreams: domani verrà annunciata la data di inizio della Beta?

I curatori del profilo Twitter ufficiale di Media Molecule hanno deciso di fissare per domani, 18 dicembre, un livestreaming di Dreams: che sia finalmente giunto il momento dell'atteso annuncio della data di apertura della Beta su PlayStation 4?

Nel messaggio pubblicato su Twitter dal team social di Media Molecule, il nuovo stream viene pubblicizzato come "assolutamente normale", uno stratagemma adottato per alimentare le speranze degli appassionati e calamitare le attenzioni su questo evento che promette di essere tutt'altro che "normale".

Nelle ultime settimane, infatti, gli autori di Guildford hanno più volte ribadito la volontà di proporre la Beta di Dreams entro la fine di quest'anno. Considerando i toni del messaggio che preannuncia il nuovo livestreaming e le considerazioni sull'imminenza delle vacanze natalizie per gli sviluppatori degli studios inglesi, quindi, non possiamo che guardare all'appuntamento del 18 dicembre come al momento più indicato per fissare le date di apertura e di chiusura dell'attesissima fase di beta testing di Dreams.

Nel corso della trasmissione che andrà in onda su Twitch e YouTube a partire dalle ore 18:00 italiane di domani, i vertici di Media Molecule potrebbero fissare la finestra temporale della beta e illustrare le modalità di partecipazione alla fase di testing, facendo così definitivamente chiarezza sulla natura della Beta di Dreams, se aperta a tutti gli appassionati di avventure sandbox su PS4, esclusiva per chi prenoterà il gioco o rivolta solo agli utenti di LittleBigPlanet 3 e Tearaway Unfolded.