Dreams Early Access: Media Molecule svela le novità dell'update di Maggio

La fase Early Access di Dreams è iniziata da due settimane e Media Molecule si accinge ad arricchire di contenuti l'ambizioso sandbox su PlayStation 4 attraverso un generoso update che sarà pubblicato nel corso del mese di maggio.

In base alle informazioni condivise dagli autori inglesi ai colleghi di Game Informer, l'aggiornamento di maggio amplierà l'offerta ludica degli utenti dell'Early Access di Dreams con nuovi tutorial e livelli template da utilizzare attraverso il potente editor del titolo, delle risorse inedite per i creatori di contenuti, l'aumento a 100 del livello massimo raggiungibile e varie funzionalità social collegate al Sogniverso, come ad esempio la possibilità di bloccare gli altri utenti.

Sempre dalle pagine di Game Informer, i ragazzi di Media Molecule si dicono consapevoli della necessità di implementare nuovi sistemi di controllo per rendere il proprio titolo ancora più accessibile. A tal proposito, il progettista senior Jon Beech ha precisato che, per gli sviluppatori britannici, "l'accessibilità è davvero importante, con l'utilizzo di mouse e tastiera ad esempio possiamo aiutare le persone che hanno difficoltà a utilizzare i controller di movimento".

Il titolo, in effetti, fa largo uso dei sensori di movimento del controller "classico" DualShock 4 e di PS Move per consentire agli utenti di spostarsi nell'ambiente di gioco e creare i propri livelli custom, da qui la necessità, per Media Molecule, di introdurre quanto prima il supporto a mouse e tastiera.