Dreams Early Access riceverà nuove funzionalità, kit e giochi il 6 giugno

I ragazzi di Media Molecule sono intervenuti sul blog ufficiale di PlayStation per farci sapere che il prossimo 6 giugno la versione in Accesso Anticipato di Dreams riceverà un importante aggiornamento.

Le novità previste sono molteplici. Tanto per cominciare, debutteranno la nuova funzione “Cosa c’è di nuovo” nel menu principale del Sogniverso, grazie alla quale potrete vedere i nuovi contenuti di Mm man mano che vengono aggiunti, e il kit artistico Tempi Antichi con nuovi personaggi e tutto il necessario per creare nuove scene. Nella sezione Mm Arcade verranno aggiunti due nuovi giochi: Combo distruzione, una frenetica raccolta di monete che potrà essere remixata e personalizzata, e Comic Sands, creato da 4 dipendenti di Mm su un treno durante la Train Jam 2018.

Non solo nuovi contenuti, gli sviluppatori hanno anche lavorato al perfezionamento del Sogniverso sulla base del feedback ricevuto dalla comunità. Verranno introdotte nuove opzioni per Viaggia in automatico e copertine, oltre alla possibilità di bloccare altri utenti, elencare o togliere le creazioni dalla ricerca, rigiocare i livelli introduttivi nell'Esposizione Mm e personalizzare il ritardo di apparizione dei messaggi. Maggiori dettagli sui bug corretti verranno rivelati in occasione del lancio della patch.

Media Molecule, infine, ha promesso che d'ora in avanti s'impegnerà per aggiornare Dreams più frequentemente, introducendo piccoli cambiamenti e modifiche tra una patch principale e l'altra. Il titolo, in ogni caso, non rimarrà in Accesso Anticipato a lungo.