Dreams Early Access: l'update di ottobre migliorerà il sistema di ricerca dei livelli

Mentre la community di Dreams continua ad alzare l'asticella qualitativa dei propri livelli fan made con progetti sempre più interessanti, gli autori di Media Molecule riguadagnano le pagine del PS Blog per annunciare il lancio imminente di uno degli update più importanti del loro sandbox creativo per PS4 e PS5.

Sulla scorta delle indicazioni fornite da chi sta partecipando alla fase Early Access di Dreams, gli sviluppatori inglesi hanno deciso di approfittare dell'aggiornamento di ottobre per migliorare sensibilmente il sistema di ricerca dei livelli presenti nel Sogniverso.

La rinnovata funzione DreamSurfing offrirà infatti delle opzioni aggiuntive per consentire agli appassionati di trovare le opere fan made più adatte ai propri gusti: la nuova interfaccia del Sogniverso ci offrirà così l'opportunità di scoprire i migliori livelli, minigiochi, modelli poligonali e "filmati in cinematica" attraverso delle schede illustrative con tanto di anteprima e breve descrizione testuale.

La rielaborazione del menù di ricerca e dell'interfaccia del Sogniverso renderà inoltre più semplice sfogliare i contenuti in evidenza, ma anche i giochi consigliati, i livelli di tendenza, le creazioni legate alle Community Jam a tempo e i migliori lavori suddivisi per tematiche affrontate e categorie di interesse.

Data la natura e la profondità di questi interventi, Media Molecule conta di introdurre gradualmente tali novità per evitare che la patch impatti negativamente sui server e, quindi, sull'esperienza utente offerta dal titolo: per questo, gli autori britannici ci informano che potrebbero volerci fino a cinque giorni dopo il lancio dell'update su PS4 per poter vedere integrate tutte le novità promesse.

Già che ci siamo, vi consigliamo di dare un'occhiata ad alcuni tra i livelli Made in Dreams più belli che siano attualmente disponibili nel Sogniverso. Su queste pagine trovate anche un party game sulle Olimpiadi realizzato da uno degli utenti di Dreams più talentuosi, ossia il sottoscritto (forse!).