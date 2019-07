Dreams Early Access: utente ricrea tutte le animazioni di Super Mario 64!

La straordinaria versatilità e facilità di utilizzo degli strumenti dell'editor di Dreams consente a un utente che sta partecipando alla fase di Early Access su PS4 di omaggiare Super Mario 64 ricreando l'intero set di animazioni dell'eroe baffuto di Nintendo.

Partendo dalla base offertagli da un livello di test studiato per provare le animazioni di personaggi ingame creati da zero con i tool di sviluppo di Dreams, l'autore di questo singolare progetto ha provato a realizzare una copia esatta degli attacchi, delle mosse e delle abilità del primo, leggendario capitolo 3D della serie platform di Super Mario, commercializzato su Nintendo 64 al lancio della console della casa di Kyoto nell'ormai lontano mese di giugno del 1996. Diversamente dal remake fan made di Crash Bandicoot di Dreams dal minigioco ispirato a Cyberpunk 2077, quindi, in questo caso si tratta di un vero e proprio test compiuto per replicare alla perfezione le mosse e le animazioni del gioco originario per N64.

Il risultato finale ottenuto dall'utente conosciuto come PieceOfCraft è semplicemente incredibile, come possiamo osservare nel link condiviso dallo stesso autore su Reddit e nel video dimostrativo confezionato dai curatori del canale YouTube di Project Genesis dedicato a, appunto, a Dreams e alla sua affiatata community di creatori di contenuti e di semplici appassionati.

Chi sta partecipando alla fase in Accesso Anticipato del sandbox creativo di Media Molecule può servirsi dell'applicazione inDreams e del browser integrato nel gioco per cercare nel Sogniverso il livello in questione digitando "Mahreo (64 Move Set)". Date un'occhiata al video che trovate in cima alla notizia e diteci cosa ne pensate di questo progetto.