Dreams: l'editor sarà così versatile da permettere la creazione di un Battle Royale

In una recente intervista pubblicata da Game Informer, il co-fondatore di Media Molecule Alex Evans è tornato a parlare di Dreams, confermando che l'editor del gioco sarà così versatile da permettere la creazione di un Battle Royale.

Grazie al successo riscosso da Fortnite e PlayerUnknown's Battlegrounds, il genere dei Battle Royale si è diventato il genere di maggior tendenza degli ultimi mesi, in particolare tra gli amanti delle esperienze multiplayer.

Interrogando Alex Evans sulle potenzialità di Dreams e del suo editor per creare livelli e mini giochi, Game Informer ha domandato se gli utenti saranno in grado di creare anche un Battle Royale, implementando le classiche regole che li caratterizzano. La risposta del co-fondatore di Media Molecule è stata positiva, ricordando però che Dreams riceverà il supporto multiplayer solo in un secondo momento, dopo il lancio del titolo.

Evans ha inoltre ricordato che la componente multiplayer di Dreams potrà supportare solo fino a 8 giocatori. Un numero limitato nell'ottica di un Battle Royale, ma rimane senz'altro la curiosità di vedere all'opera l'editor di Dreams anche per questa tipologia di giochi. Cosa ne pensate?

Ricordiamo che il nuovo gioco di Media Molecule sarà disponibile in esclusiva per PS4 nel corso del 2019, incluso il supporto a PlayStation VR.