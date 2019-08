Dreams eletto miglior gioco della Gamescom! Ecco tutti i vincitori dei premi speciali

Durante la cerimonia d'apertura della Gamescom 2019, l'Opening Ninght Live, sono stati assegnati i primi Gamescom Awards 2019 suddivisi per genere e per piattaforma. Nelle scorse ore, dopo la chiusura della fiera tedesca, la giuria ha assegnato anche i premi speciali, tra cui quello per il il miglior gioco in assoluto vinto da Dreams!

Il titolo di Media Molecule, pubblicato in Accesso Anticipato su PlayStation 4 lo scorso aprile, trasforma i videogiocatori in sviluppatori, ed è stato apprezzato dalla giuria poiché rappresenta uno strumento di creazione allo stesso tempo accessibile e incredibilmente potente. Borderlands 3 ha vinto il premio per il miglior gioco multiplayer, mentre a Marvel's Iron Man e Monster Hunter World: Iceborne sono andati i riconoscimenti per il miglior gioco VR e per il miglior gioco a sviluppo continuo. L'Xbox Elite Wireless Controller Series 2 è invece stato eletto miglior hardware.

Il looter shooter di 2K e Gearbox si è anche rivelato il titolo più atteso dai giocatori, mentre l'Award per la miglior compagnia della fiera è andato a THQ Nordic. A seguire trovate la lista con tutti i premi assegnati:

Gamescom Awards 2019

Best of Gamescom: Dreams, Sony Interactive Entertainment

Best VR / AR Game: Marvel’s Iron Man, Sony Interactive Entertainment

Best Hardware / Technology: Xbox Elite Wireless Controller Series 2, Microsoft

Best Multiplayer Game: Borderlands 3, 2K

Best Ongoing Game: Monster Hunter World: Iceborne, Capcom Entertainment

Consumer Awards

Best Booth: Indie Arena Booth, Super Crowd Entertainment

Best eSports Experience: Super Smash Bros. Ultimate gamescom 2019 Invitational, Nintendo

Best Streamer/Let's Player: PietSmiet

Gamescom "Most Wanted" Consumer Award : Borderlands 3, 2K

Gamescom Global Awards

Best Games Company: THQ Nordic

HEART OF GAMING Award: Diversity with a focus on accessibility

Gamescom Indie award: El Hijo, Honig Studios

Best of CAMPUS: Super Size Hero, Filmakademie Baden-Württemberg

Se non lo avete ancora fatto, potete consultare anche la lista con i Gamescom Awards 2019 assegnati durante l'Opening Night Live dello scorso lunedì.