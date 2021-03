Dreams entra nell'Anno 2: Media Molecule festeggia con un video sulle creazioni dei fan

Con le celebrazioni degli Impy Awards 2021 di Dreams, il sandbox creativo spegne la sua prima candelina ed entra nell'Anno 2: Media Molecule festeggia con un video sui "sogni digitali" condivisi in questi mesi dai giocatori dell'esclusiva PS4.

Il filmato confezionato dalla software house inglese ricorda le fasi salienti del supporto post-lancio di Dreame e, soprattutto, pone l'accento sull'infinita passione che spinge i fan a investire centinaia di ore nella realizzazione di minigiochi, opere artistiche e animazioni.

A prescindere dagli sforzi profusi da Media Molecule, però, purtroppo permane il problema del numero di giocatori attivi di Dreams, ossia la relativa sproporzione tra gli "utenti comuni" che si immergono nel Sogniverso e si cimentano nelle sfide progettate dai creatori di contenuti e chi, appunto, si dedica allo sviluppo di esperienze interattive utilizzandone il potente editor.

Anche per questo, presumiamo, gli autori della serie di LittleBigPlanet chiudono il video prospettando un futuro ancora più ricco di contenuti e di sorprese per i giocatori nel corso dell'Anno 2 di Dreams. Nella viva speranza che l'ambizioso esperimento digitale di Media Molecule sbocci definitivamente (magari con l'arrivo su PC o con l'upgrade PS5?), vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Dreams che ne ha accompagnato l'uscita su PS4 nel febbraio dello scorso anno.