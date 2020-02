Dreams: dove far esplodere tutte le bolle nel Sogno di Art

Nel livello "Il Sogno di Art" di Dreams sono presenti 176 bolle da far esplodere. In questa mini-guida vi mostriamo dove trovarle, in modo da farle esplodere tutte quante e sbloccare il trofeo d'oro "Fai scoppiare tutte le bolle!".

Il livello "Il Sogno di Art" di Dreams include 176 bolle da raccogliere passandoci sopra. Alcune sono esposte in bella vista e non saranno difficili da trovare, mentre per le altre bisognerà interagire con l'ambiente per scovarle. Per aiutarvi a tenere il conto, è possibile verificare quante ne avete raccolte in ogni livello e usare la selezione capitoli per recuperare quelle mancanti. Vediamo dove trovarle tutte.

Le posizioni di tutte le bolle da far esplodere in Dreams

Mai come in questo caso, un video vale più di mille parole. Se avete bisogno di aiuto per trovare tutte le 176 bolle da far esplodere nel livello "Il Sogno di Art" di Dreams, non vi resta che dare un'occhiata al filmato che abbiamo riportato in cima, dove vengono mostrate nel dettaglio le posizioni di tutte le bolle in questione.

Dopo averle fatte esplodere tutte, sbloccherete il trofeo d'oro "Fai scoppiare tutte le bolle!". Ci siete già riusciti? Fatecelo sapere nei commenti.

Intanto, se avete bisogno di qualche consiglio per muovere i primi passi nel nuovo tool creativo di Media Molecule, non dimenticate di consultare la nostra guida introduttiva di Dreams.