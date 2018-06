Dreams o Ghost of Tsushima potrebbero uscire a novembre?

Ora che la data di uscita di Days Gone è stata annunciata (22 febbraio 2019) sono in molti a chiedersi quale titolo pubblicherà Sony per la stagione natalizia 2018. Spider-Man arriverà a settembre mentre The Last of Us 2 dovrebbe uscire nel 2019...

Anche Death Stranding sembra ben lontano dall'essere completato (si parla di una pubblicazione prevista per il 2020, salvo ritardi), la scelta ricade quindi su due titoli: Dreams e Ghost of Tsushima. A farsi questa domanda è anche Yuichi (conosciuto anche come InstallBase) dipendente di Sony Interactive Entertainment che si chiede proprio quale sarà il titolo scelto per la stagione natalizia.

Esclusi Days Gone, Spider-Man, The Last of Us Part 2 e Death Stranding restano come detto due opzioni, ovvero Dreams di Media Molecule e Ghost of Tsushima di Sucker Punch. GOT sarà uno dei protagonisti della conferenza E3 PlayStation e non è escluso che in questa sede Sony possa comunicare la data di lancio, Dreams è invece atteso per la fine dell'anno ma la data precisa non è stata ancora svelata: la scopriremo all'E3?