Sony ha annunciato nelle scorse ore i piani per ladi dicembre, confermando i primi due titoli presenti allo show, ovverodi MediaMolecule e il neo annunciatodi Sucker Punch.

Entrambi i titoli faranno la loro comparsa nel weekend della PlayStation Experience 2017 (in programma il 9 e il 10 dicembre) non è chiaro però se i due giochi saranno mostrati solamente in conferenza o se saranno protagonisti di panel dedicati con la presenza degli sviluppatori.

L'evento di fine anno sarà dunque una buona occasione per dare uno sguardo a Dreams e Ghosts of Tsushima, due dei titoli più attesi della line-up PlayStation.