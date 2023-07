Dreams, arriva la svolta: si possono sfruttare commercialmente le proprie creazioni

In previsione della fine del supporto di Dreams a settembre, i ragazzi di Media Molecule decidono di esaudire uno dei desideri degli esploratori del Sogniverso, ovvero quello di poter sfruttare commercialmente le proprie creazioni al di fuori dei confini del sandbox in esclusiva PlayStation.

A renderlo noto è la stessa sussidiaria inglese dei PlayStation Studios con un importante aggiornamento alla sezione delle Condizioni d'uso dei Contenuti di Dreams: "in vista dell'interruzione dei servizi live di Dreams entro la fine dell'anno, siamo impazienti di poter permettere ai creatori di utilizzare i propri contenuti al di fuori del gioco per uso personale".

Il team di Guildford entra poi nel merito delle tipologie e delle limitazioni sui contenuti da poter utilizzare: "Anche se non possono coprire tutti i contenuti, le nuove Condizioni d'uso dei Contenuti di Dreams permettono di utilizzare musica, animazioni, film e arte creati in Dreams per uso personale e commerciale al di fuori del gioco".

L'aggiornamento delle Condizioni d'uso è già effettivo, e con esso la possibilità di sfruttare commercialmente i brani musicali, le sequenze animate, i cortometraggi interattivi e le opere d'arte realizzate con i poliedrici strumenti di sviluppo integrati nell'editor di Dreams. Il via libera allo sfruttamento commerciale delle creazioni del Sogniverso, ad ogni modo, introduce delle limitazioni nell'utilizzo di opere d'arte create da altri utenti: chi vorrà realizzare e vendere musica, animazioni, film e 'quadri interattivi' utilizzando asset di altri creatori di contenuti dovrà richiederne il permesso.