Dreams: l'ultimo gioco fan made ricrea il gameplay di Ratchet & Clank Rift Apart

Dopo aver fatto da sfondo all'annuncio dell'enorme gioco fan made Dreams Central, la vulcanica community di creatori di contenuti del sandbox di Media Molecule sforna una nuova, ambiziosa esperienza amatoriale che si ispira al gameplay e alle atmosfere di Ratchet & Clank Rift Apart.

Il creatore di questo progetto, Sharfik1995, spiega di avervi iniziato a lavorare nel luglio del 2020. Nei lunghi mesi di sviluppo, l'appassionato di Dreams ha sfruttato i potenti editori del sandbox degli autori di LittleBigPlanet per plasmare un'avventura singleplayer particolarmente stratificata.

L'esperienza fan made della riedizione "in stile Dreams" di Rift Apart, in effetti, propone numerose attività tra sessioni platform, combattimenti e i frenetici "cliffhanger su binari" che contraddistinguono da sempre la serie di Ratchet & Clank. Nel gioco amatoriale trova spazio anche il modello poligonale di Rivet e la reinterpretazione dei portali di Rift Apart che, nel kolossal PS5 di Insomniac Games, saranno alla base del sistema di caricamento quasi istantaneo dei livelli.

Il gioco fan made con Ratchet e Rivet, come tutti gli altri contenuti presenti nel Sogniverso, è disponibile in via del tutto gratuita per gli utenti di Dreams su PS4 e PlayStation 5. Già che ci siamo, vi rimandiamo all'ultimo meme di Ratchet & Clank Rift Apart su Predator, l'iconico film action anni '80 con Arnold Schwarzenegger e Carl Weathers.