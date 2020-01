Dreams: il gioco di Media Molecule ha ottenuto il Rating T a causa del 'linguaggio'

Media Molecule è nota per aver prodotto videogiochi piuttosto adatti a tutte le età in cui l'elemento preminente è la creatività dei giocatori: a partire da LittleBigPlanet tutti i giochi dello studio hanno ottenuto un rating E. L'ESBR ha interrotto questa tradizione rivelando che Dreams sarà classificato T.

La classificazione T di ESBR sta infatti per "Teen", ciò significa che Dreams, l'ultima fatica di Media Molecule, sarà indicato per persone di età pari o superiore ai 13 anni. I motivi principali alla base di questa scelta sono due. Il primo riguarda la presenza di violenza nelle demo create direttamente da Media Molecule utilizzando gli strumenti di Dreams: il tool messo a disposizione dagli sviluppatori consente potenzialmente di creare qualsiasi cosa. Il secondo motivo ha però dell'incredibile ed è relativo al linguaggio usato nel gioco. Sembra infatti che uno dei personaggi delle varie demo create per mostrare le potenzialità del gioco, pronunci ad un certo punto la parola "shit" che in italiano si traduce, nel modo più elegante possibile, con "escremento". Nel testo di relazione pubblicato dall'ESBR si fa riferimento, in maniera esplicita, a questa singola espressione.

Intanto Shawn Layden, ex presidente di Sony Worldwide Studios, ha espresso parole di elogio per il nuovo titolo di Media Molecule. Vi ricordiamo che l'uscita della versione finale di Dreams è prevista per il 14 febbraio, rigorosamente in esclusiva per PlayStation 4.