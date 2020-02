Dreams: Guida ai Controlli di gioco e in modalità creativa

Il nuovo Dreams di Media Molecule mette un potente editor nelle mani dei giocatori. Per aiutarvi a sfruttarlo al meglio da subito, vi proponiamo la lista dei controlli di gioco e in modalità creativa, in modo che possiate consultarli in qualsiasi momento.

Dreams include diversi tutorial con tutte le spiegazioni necessarie per capire come sfruttare il suo potente editor. All'inizio, tuttavia, potreste incontrare qualche difficoltà nel ricordare lo schema dei controlli. Per venirvi incontro, di seguito elenchiamo i controlli di Dream in modalità di gioco e modalità creativa.

Controlli di gioco di Dreams

Quelli elencati di seguito sono i controlli di Dreams in modalità di gioco, da usare mentre giocate a una delle vostre creazioni o con quelle degli altri utenti:

Levetta sinistra: muoviti/sposta l'oggetto posseduto

Levetta destra: controlla la telecamera

Cerchio: posa l'oggetto/indietro

X: salta/seleziona

Sensore di movimento: sposta l'icona imp sullo schermo

Options (tieni premuto): imp recente

Options: menu principale/pausa

R2: possiedi/interagisci con l'oggetto (usando l'imp)

Quadrato: accedi all'editor

Controlli in modalità creativa di Dreams

I controlli elencati di seguito, invece, andranno usati quando vi trovate nell'editor di Dreams, mentre lavorate alle vostre creazioni:

Quadrato: apri/chiudi il menu

L1 + Cerchio: esci dall'editor

X: seleziona il menu delle opzioni

Triangolo: cancella oggetto

L2 (tieni premuto): ruota oggetto

R2 (tieni premuto): muovi oggetti (premete a metà per spingere l'oggetto)

L1 + R2: clona oggetto

D-Pad Su/Giù: ridimensiona oggetto

D-Pad Sinistra/Destra: annulla/ripristina

L1 (tieni premuto): strafe

R1 (tieni premuto): muovi telecamera relativamente all'oggetto

Mentre muovete i primi passi in Dreams, dunque, vi consigliamo di tenere a portata di mano questa guida, in modo da consultare facilmente i controlli in qualsiasi momento. Soprattutto quando usate l'editor, dove all'inizio potrebbe essere complicato ricordare con precisione tutti i comandi.

Voi vi state divertendo con il nuovo tool creativo di Media Molecule? Sapevate che il PS Plus non è necessario per accedere a tutte le funzionalità online del titolo? Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Dreams.