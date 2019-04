Dreams Guida Early Access: prezzo, contenuti, tutto quello che c'è da sapere

A partire dal 16 aprile gli utenti PS4 possono acquistare Dreams in Early Access. In questa mini-guida vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere sulla versione in Accesso Anticipato del nuovo gioco di Media Molecule: come funziona, quanto costa, quali contenuti include e altro ancora.

La versione Early Access di Dreams sarà disponibile sul PlayStation Store a partire dalle 11:30 italiane di martedì 16 aprile. Un'ottima occasione per provare in anticipo il nuovo gioco di Media Molecule, mettendo mano al promettente e sofisticato editor con cui creare giochi, esperienze interattive e mondi esplorabili.

Quanto costa Dreams Early Access e cosa si ottiene

La versione ad Accesso Anticipato di Dreams può essere ottenuta sul PlayStation Store al prezzo di 29,99 euro. Oltre a includere l'accesso alla fase Early Access, l'acquisto della versione ad Accesso Anticipato di Dreams consente di ottenere anche il gioco completo al momento della sua pubblicazione. Al prezzo di 29,99 euro, dunque, gli utenti possono acquistare a tutti gli effetti il gioco e partecipare al tempo stesso alla fase Early Access di Dreams.

Contenuti inclusi in Dreams Early Access

Dreams Early Access comprende tutti gli strumenti di creazione, i tutorial (in lingua italiana) e le funzionalità della community che troverete nel gioco completo. Ciò significa che sarete in grado di realizzare e condividere le vostre creazioni con gli altri utenti, e di provare con mano le creazioni degli altri giocatori.

Dreams Early Access può essere acquistato da tutti?

La versione ad Accesso Anticipato di Dreams può essere acquistata da tutti i giocatori PS4, ma Media Molecule ha deciso di limitare il numero di utenti che possono ottenerla. Questo per limitare il numero di giocatori della fase Early Access, così da analizzare in modo più oculato tutti i feedback della community. Dal momento che non è noto il numero di utenti massimo che può acquistare Dreams Early Access, per assicurarvi la vostra copia vi consigliamo di acquistarla il prima possibile.

Le vostre creazioni saranno trasferite nel gioco completo?

Sì, tutte le vostre creazioni realizzate durante l'Early Access verranno trasferite nella versione completa di Dreams. Tutto ciò che avrete imparato e che avrete creato durante la fase in Accesso Anticipato, dunque, potrà essere riutilizzato nel gioco completo.

Abbonamento PS Plus per giocare a Dreams Early Access?

Media Molecule ha affermato che non avrete bisogno dell'abbonamento PlayStation Plus per accedere alle funzionalità di Dreams Early Access al momento del lancio.

Dreams Early Access include il supporto a PlayStation VR?

No, la versione ad Accesso Anticipato di Dreams non includerà il supporto a PlayStation VR. Tuttavia, come già confermato dagli sviluppatori, la versione completa del gioco comprenderà il supporto al visore Sony per giocare in realtà virtuale.

Mentre vi godete la versione Early Access del nuovo gioco di Media Molecule, non dimenticate di consultare la nostra Anteprima di Dreams per saperne di più sul titolo.