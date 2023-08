Dreams è in hype: 100.000 giocatori in un giorno grazie a PlayStation Plus

Dreams di Media Molecule non ha mai riscosso particolare successo commerciale tanto è vero che da settembre il gioco non riceverà più alcun tipo di supporto, non sono previsti nuovi contenuti ma i server resteranno aperti e sembra che in queste ultime ore si sia generato un discreto interesse intorno a Dreams.

Dreams è uno dei giochi PlayStation Plus Essential di agosto 2023 per PS4 e PS5 e nel primo giorno di disponibilità nel catalogo (2 agosto) il titolo ha guadagnato più di 100.000 nuovi giocatori, sicuramente un ottimo risultato per una produzione che negli ultimi poteva aveva conquistato solamente poche migliaia di utenti.

Segno di come probabilmente il modello di distribuzione scelto non abbia pagato, si poteva magari pensare ad una conversione al modello free to play o magari ad un arrivo nel catalogo PlayStation Plus qualche anno fa, magari in piena pandemia Covid-19 con milioni di persone costrette in a casa a causa dei vari lockdown internazionali.

In ogni caso, Dreams ha generato l'interesse di decine di migliaia di persone in poche ore ma sicuramente questo non salverà il gioco, con Media Molecule già al lavoro su un altro progetto apparentemente non legato in alcun modo a Dreams e nemmeno al franchise LittleBigPlanet.