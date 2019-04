Dreams ispirerà una nuova generazione di sviluppatori, promette Media Molecule

Nell'attesa che la versione Early Access di Dreams venga resa disponibile su PlayStation 4, lo sviluppatore capo John Beech ha mostrato le straordinarie potenzialità dell'editor della sua nuova avventura sandbox e illustrato la visione a medio-lungo termine di Media Molecule.

"Lavoriamo a questo progetto da quasi un decennio", ha spiegato Beech aggiungendo che l'editor di Dreams "è super potente perchè offre un modo diverso e più accessibile per realizzare videogiochi. Per crearlo abbiamo dovuto accantonare tutto quello che sapevamo sui motori grafici tradizionali e ricominciare daccapo".

Nel complimentarsi con gli utenti che hanno partecipato alla recente fase di Beta per Creatori dando forma a livelli, mini-giochi ed esperienze interattive incredibilmente eterogenee, lo sviluppatore di Media Molecule ha poi dichiarato che "penso che tante persone decideranno di entrare nell'industria dei videogiochi dopo essersi cimentati con Dreams, persone che magari non avevano idea di essere dei buoni designer e sviluppatori prima di utilizzare il nostro semplice editor. Perchè semplificare non è sempre una brutta cosa, non fa necessariamente rima con 'meno potente': in ambienti come questo, la semplificazione è un qualcosa di liberatorio, ti permette di realizzare idee e progettare giochi molto più velocemente, quindi penso proprio che non farà altro che tirare fuori l'artista videoludico che è in voi".

L'Early Access di Dreams partirà ufficialmente il prossimo 16 aprile in esclusiva su PlayStation 4. In questa fase, agli utenti sarà dato accesso "solo" agli strumenti dell'editor, ai tutorial, alla "bolla sociale" dove poter immergersi nelle esperienze ludiche degli altri Creatori e al modulo per condividere online i propri progetti. Per un ulteriore approfondimento sul nuovo progetto degli autori di LittleBigPlanet e Tearaway, vi rimandiamo alla lettura dello speciale realizzato da Giuseppe Arace dopo aver fatto visita alla fabbrica dei sogni di Media Molecule a Guildford, nel Regno Unito.