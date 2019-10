Dreams: i livelli ispirati ad altri videogiochi rischiano di essere rimossi

Dopo aver confermato il supporto di Dreams su PS5, lo sviluppatore capo dell'ultimo sandbox creativo di Media Molecule, Liam de Valmency, ha ritenuto opportuno chiarire un importante punto legato al proliferare dei livelli "celebrativi" ispirati ai videogiochi più celebri.

"Penso sia naturale che le persone inizino a cimentarsi con l'editor di Dreams cercando di ricreare qualcosa di già noto, è un ottimo modo per imparare a utilizzare gli strumenti dell'editor e scoprire i limiti dell'engine", esordisce l'autore della software house inglese per affrontare questo argomento in occasione di un'intervista concessa ai colleghi di VG247.com, salvo poi sottolineare che "la nostra politica al riguardo, però, è che se i proprietari delle IP fatte oggetto di questo genere di progetti ci chiedono di eliminare i livelli dal Sogniverso, noi lo faremo".

Con questa importante precisazione, de Valmency consiglia perciò ai creatori di contenuti di Dreams più esperti di dedicarsi a progetti originali, e questo perchè "se stai ricreando del materiale già legato a una proprietà intellettuale, a un certo punto potresti veder scomparire la tua opera. Certo, puoi sempre decidere di realizzare questi livelli celebrativi e poi tenerli offline, è un ottimo modo per creare questo genere di lavori senza correre il rischio di assisterne alla rimozione".

Nei mesi che stanno caratterizzando la fase Early Access di Dreams, sono davvero tanti i progetti ispirati alle serie videoludiche più blasonate che potrebbero incorrere in questo genere di interventi: tra questi, è impossibile non citare i "remake fan made" di Super Mario 64, Metal Gear Solid, Final Fantasy 7 Remake e Dragon Ball Z.