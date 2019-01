Dreams: il livestreaming di domani aprirà le iscrizioni alla Beta su PS4

I vertici di Media Molecule ci invitano ad ammirare il loro prossimo livestreaming per ammirare delle scene di gioco inedite di Dreams e, soprattutto, per accompagnare l'apertura delle iscrizioni alla nuova fase della Beta del loro visionario platform sandbox.

Con questo annuncio, gli sviluppatori inglesi proveranno a non ripetere gli errori di comunicazione commessi a metà dicembre con il precedente livestreaming: in quell'occasione, infatti, molti spettatori hanno interpretato erroneamente l'invito di Media Molecule a iscriversi alla loro newsletter per accedere alla prima fase di testing di Dreams.

Questa volta, quindi, non dovrebbero esserci problemi per coloro (e sono tanti) che attendono con ansia l'inizio della fase di Open Beta del progetto che promette di portare a un nuovo livello la libertà creativa offerta dagli editor della serie di LittleBigPlanet (senza contare quella piccola gemma che risponde al nome di Tearaway).

L'evento in livestreaming di Media Molecule avrà luogo alle ore 18:00 di domani sui canali Twitch e YouTube della compagnia. I server della Beta Pubblica di Dreams dovrebbero aprire ufficialmente il prossimo 8 gennaio per tutti coloro che vi si iscriveranno a partire dal 4 gennaio. La fase di testing dovrebbe protrarsi fino alla fine del mese, un periodo nel quale speriamo di scoprire, finalmente, la data di lancio definitiva di Dreams in esclusiva su PlayStation 4.