Dreams: un lungo video mostra il tool per la creazione delle cutscene

In occasione delladi San Francisco,ha mostrato una lunga sessione di Dreams dedicata al tool delle cutscene, strumento con cui i giocatori potranno creare nuovi filmati e sequenze. Il video è stato riportato in cima alla notizia.

Il video è molto interessante perché mostra una caratteristica di Dreams molto potente e ancora poco esplorata. Tramite un tool apposito, infatti, gli utenti saranno in grado di creare nuove cutscene in qualsiasi contesto, con la possibilità di posizionare i vari elementi della scena e di manovrare gli attori stessi.

Come ben saprete, Dreams consentirà ai giocatori di creare una svariata serie di esperienze, spaziando dai giochi (come Comics Sands, per fare un esempio recente) ai filmati, passando per l'esplorazione di nuovi mondi creati con i vari mezzi messi a disposizione. Il tool dedicato alle cutscene, in particolare, sembra essere molto potente e al contempo semplice da utilizzare, presentandosi come una della caratteristiche più interessanti della produzione.

Ricordiamo che Dreams sarà disponibile nel corso del 2018 in esclusiva per PlayStation 4, con tanto di supporto per PlayStation VR previsto a distanza di qualche settimana dal lancio.