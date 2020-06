Dreams: Media Molecule annuncia il DreamsCom, un'esposizione in-game simile all'E3

Le particolari iniziative legate a Dreams e alla creatività si arricchiscono con un nuovo evento. Media Molecule ha infatti annunciato il Dreams Community Showcase o DreamsCom, una vera e propria esposizione in-game molto simile all'E3.

Dalle pagine del PlayStation Blog, Abbie Heppe di Media Molecule ha spiegato la natura di questo nuovo evento di Dreams: il 30 giugno lo studio ospiterà un live streaming "per dare uno sguardo ad alcuni dei progetti più entusiasmanti in sviluppo della community di Dreams e anche del team stesso". Una volta conclusa la live però l'evento si sposterà all'interno del gioco "dove potrai trovare un'esposizione piena di stand da esplorare e demo da giocare". Inoltre, tutti gli utenti potranno esporre i propri lavori, a patto che questi siano inviati entro il 24 giugno. Per ulteriori informazioni sulle sottoscrizioni e sul funzionamento della "fiera" i ragazzi di Media Molecule rimandano direttamente al sito ufficiale e invitano i giocatori a seguire i social network,

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che il DreamsCom prenderà il via il 30 giugno alle ore 18:00 italiane. Se volete un assaggio delle potenzialità di Dreams potete vedere il finale della demo di Unreal Engine 5 ricreate con il potente editor su PS4.