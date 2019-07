Dreams: Media Molecule assume i team più talentuosi di creatori di livelli

Tenendo fede alla parola data agli appassionati di Dreams, le alte sfere di Media Molecule decidono i volgere il proprio sguardo in direzione degli ormai esperti creatori di livelli della fase Early Access di Dreams per ampliare il proprio team di sviluppo in vista del lancio della versione completa del loro sandbox.

Con una lettera aperta pubblicata sulle pagine del proprio sito ufficiale, i vertici della software house inglese invitano tutti i gruppi indipendenti di creatori di livelli di Dreams a candidarsi per entrare a far parte del team di sviluppo ufficiale.

In questa prima fase, la ricerca di personale sarà perciò limitata ai "soli" gruppi di fan che hanno dimostrato di possedere le competenze necessarie per realizzare minigiochi, modelli poligonali, brani audio o filmati interattivi all'interno di team affiatati, dividendo equamente il carico del lavoro con gli altri membri del proprio team.

Attraverso l'assunzione dei gruppi più talentuosi che verranno selezionati nel corso delle prossime settimane, e ai quali sarà offerta l'opportunità di sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo pieno per fare della loro passione una vera e propria professione, lo scopo dichiarato degli autori britannici è quello di moltiplicare i contenuti presenti nel Sogniverso e dare modo a Media Molecule di espandere la propria visione per condurre la software house in direzioni sempre nuove e, per questo, originali. Un approccio, quest'ultimo, adottato già in passato dagli sviluppatori di Guildford per realizzare il multiverso platform di LittleBigPlanet e immaginare il colorato microcosmo di Tearaway.