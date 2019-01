Dreams: Media Molecule estende la platea e il periodo della Beta su PS4

Le numerose richieste di partecipazione alla Beta per Creatori di Dreams pervenute a Media Molecule spingono gli autori inglesi a estendere il perimetro digitale della fase di testing per ampliarne la platea e posticiparne di due settimane la data di chiusura, fissandola per lunedì 4 febbraio.

"Quando abbiamo aperto le iscrizioni il 4 gennaio, il numero di voi che si è segnalato è stato, francamente, più di quanto ci aspettassimo e mentre era così eccitante sapere che ci fossero così tante persone interessate a creare Sogni con Dreams, non eravamo pronti a soddisfare tutte quelle richieste", spiegano i ragazzi di Media Molecule sulle pagine del loro blog ufficiale per giustificare l'esiguo numero di utenti che hanno potuto accedere al client della Beta.

Per farsi perdonare dai tanti appassionati di LittleBigPlanet e Tearaway che desiderano provare Dreams prima della sua uscita su PS4 che, si spera, dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi mesi, gli sviluppatori di Guildford hanno così deciso di inviare nuovi codici in due fasi: la prima avverrà oggi, 17 gennaio, mentre per la seconda bisognerà attendere fino a lunedì 21 gennaio.

A tal proposito, gli autori di Media Molecule ci ricordano che per ricevere un codice occorre avere almeno 18 anni ed essersi segnalati tramite l'apposito modulo di partecipazione alla Beta inserendo il proprio ID utente principale. Il codice per scaricare il client della versione in beta testing di Dreams dovrebbe essere recapitato nella casella mail del proprio account PSN associato all'ID.