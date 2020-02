Dreams: Media Molecule pubblica il trailer di lancio in italiano dell'esclusiva PS4

Gli autori di Media Molecule confezionano il trailer di lancio in italiano della versione finale di Dreams, il sandbox creativo sviluppato in esclusiva su PlayStation 4.

Il filmato propostoci dalla sussidiaria inglese di Sony Interactive Entertainment si focalizza sulla libertà concessa agli utenti nella realizzazione di livelli customizzati, minigiochi ed esperienze interattive attraverso l'editor integrato nel titolo.

La versione finale di Dreams è disponibile da oggi, 11 febbraio, come update gratuito per tutti coloro che hanno partecipato alla fase in Accesso Anticipato: per tutti gli altri, la data di lancio del "sogno digitale" di Media Molecule era e continua ad essere fissata per il 14 febbraio, anche qui in esclusiva assoluta su PlayStation 4 e PS4 PRO.

Oltre al già citato editor di Creazione Onirica, la "versione 1.0" di Dreams comprende anche la triplice linea narrativa della Storia, diversi tutorial esplicativi, la compatibilità con i Trofei e un'interfaccia riprogettata per consentire un accesso più facile e intuitivo ai lavori che popolano il già immenso Sogniverso costruito dalla community in questi mesi. Per quanto riguarda il supporto a PS VR, invece, bisognerà attendere un update che verrà lanciato in futuro dagli autori di LittleBigPlanet e Tearaway e che, presumibilmente, sarà gratuito per chi possiede già il gioco.