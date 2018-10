Dreams: Media Molecule ribadisce che la beta arriverà nel 2018

Nonostante l'uscita di Dreams sia stata rinviata al 2019, i piani per la beta sembrano non aver subìto cambiamenti: parlando ai microfoni di Game Informer, il co-fondatore di Media Molecule Alex Evans ha confermato che la fase di test è ancora prevista per il 2018.

Nel corso dell'intervista, lo sviluppatore ha poi affermato che tutti i progressi e le creazioni delle beta verranno trasferite nel gioco vero e proprio al momento dell'acquisto. Detto ciò, la data di inizio della versione di prova di Dreams rimane ancora ignota. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Sony e Media Molecule. Segnaliamo che Dreams è il protagonista della copertina del nuovo numero di Game Informer, ciò vuol dire che possiamo aspettarci a breve una lunga serie di novità e dettagli sul gioco, così come video gameplay e screenshot inediti.

In attesa di saperne di più, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Dreams debutterà esclusivamente su Playstation e Playstation 4 Pro nel corso del 2019 e, come confermato dai ragazzi di Media Molecule, supporterà Playstation VR fin dal Day One. Grazie alle infinite possibilità offerte dalla modalità creazione del titolo, potremo dare vita a esperienze e giochi di ogni tipo, perfino ai Battle Royale.