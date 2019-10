Dreams: Media Molecule supporterà il gioco anche dopo l'arrivo di PS5

Tutto ciò che abbiamo visto di Dreams finora ha contribuito ad aumentare le attese nei confronti del particolarissimo gioco di Media Molecule, la quale sembra avere programmi per il supporto e lo sviluppo del titolo che vadano ben oltre l'arrivo di PS5.

Dreams infatti non ha ancora una data di lancio ben precisa, ma la next-gen incombe e PlayStation 5 sarà in vendita entro la fine dell'anno prossimo. Non è stata ancora confermata una versione PS5 di Dreams, ma data la quasi certa retrocompatibilità della console con PlayStation 4 e la presenza di un nuovo controller con nuove funzionalità, che presumibilmente potranno essere inserite anche nel gioco, è chiaro che ci sono le potenzialità per continuare a supportare Dreams per i prossimi anni a venire.

Lo hanno confermato gli stessi sviluppatori durante una recente intervista: "Abbiamo una lista enorme di feature che vorremmo vedere in Dreams", ha detto Liam de Valmency, senior programmer del gioco. "Ognuno ha la sua serie di desideri che vorrebbe veder realizzati nel gioco. Ce ne sono tantissimi che abbiamo solo provato, o che non abbiamo rifinito, o che non abbiamo visto del tutto. Vogliamo creare nuovi strumenti, fare nuovi tutorial, nuovi modi per insegnare cose alla gente, nuovi modi per condividere cose, nuove caratteristiche per la community".

"Credo che a questo punto abbiamo materiale per i prossimi 100 anni", ha chiuso ridendo de Valmency.

Insomma, sembra proprio che il viaggio che ci aspetta in Dreams sarà decisamente lungo. Che ne pensate? Intanto per approfondire, sul nostro sito trovate un bello speciale su Dreams, e una carrellata dei migliori livelli creati nell'Early Access di Dreams.