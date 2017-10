Dreams: Media Molecule torna a parlare del gioco alla Paris Games Week

Sebbene non abbia fatto la sua comparsa sul palcoscenicodella Paris Games Week 2017,è tornata a parlare diin un panel ospitato dopo la conferenza. Il progetto, ancora vivo e vegeto, si appresta ad entrare nelle fasi conclusive.

"Sono molto entusiasta di condurre i lavori conclusivi su Dreams, è un sogno che si avvera dopo tanto tempo. Non vediamo l'ora di scoprire cosa riuscirà a inventarsi la community. All'interno del nostro studio abbiamo fatto qualche esperimento. Personalmente ho realizzato un paio di giochi nelle ultime due settimane...sento che sarà un fenomeno esplosivo a livello creativo.", afferma lo studio head di Media Molecule Siobhan Reddy.

Riprendendo quanto riferito da Media Molecule qualche mese fa, inoltre, il presidente di Sony Worldwide Studio Shuhei Yoshida ha parlato delle grandi potenzialità di Dreams in realtà virtuale, facendo notare come gli utenti sarebbero in grado di immergersi nelle loro stesse creazioni. A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli sulla data di lancio del gioco.