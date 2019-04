Dreams: Minecraft è stato ricreato da un utente nel gioco per Playstation 4

La pubblicazione dell'Accesso Anticipato di Dreams ha acceso la fantasia di molti giocatori, che si stanno ora cimentando del mondo dello sviluppo videoludico.

E, in effetti, alcuni di questi sembrano essere decisamente abili! Se l'utente Tamir "TjGamer85" Williams ha recentemente ricreato l'intera introduzione cinematografica di Marvel's Spider Man in Dreams, ora il nuovo protagonista è Minecraft. Il giocatore attivo sull'home console di Sony e noto su Twitter come "Disarmed", ha infatti ricreato le ambientazioni del celebre gioco. Cubo dopo cubo, l''utente ha ottenuto un risultato davvero notevole, di cui potete avere un primo sguardo grazie ai cinguettii da lui condivisi sul social e disponibili in calce a questa news. La ricostruzione del gioco sviluppato da Mojang non è tuttavia l'unica attività a cui si è dedicato il talentuoso progettista. Sempre in calce alla news potete infatti trovare una breve clip, all'interno della quale sono presenti diverse creazioni di Disarmed.

Per scoprire tutte le potenzialità del nuovo titolo di Media Molecule, attualmente disponibile in modalità Accesso Anticipato in esclusiva su Playstation 4, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un nostro provato dell'Early Access di Dreams. Avete già provato a dare vita ai vostri progetti all'interno del titolo? Siete rimasti soddisfatti del risultato ottenuto?