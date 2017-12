Dreams: esplora il mondo della fantasia nella nostra Video Anteprima

è un inno alla creatività: un software plastico e malleabile, strumento con cui dar forma alle proprie fantasie e piattaforma per condividerle con altri "".

Una fucina creativa, uno sconfinato laboratorio digitale in cui assemblare visioni, immagini e idee.. Dreams non è un gioco per tutti, non è neppure un videogioco nel senso tradizionale del termine. Un prodotto inafferrabile; un invito a mettere in moto la propria creatività, a riscoprirla ed esplorarla.

Dreams è atteso per il 2018, come confermato anche nel nuovo trailer pubblicato in occasione dei The Game Awards. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Dreams, recentemente abbiamo visto il gioco in azione negli studi di Media Molecule. Buona visione e buona lettura!