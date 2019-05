Dreams e Mortal Kombat nel palinsesto di questa settimana: ecco tutte le nostre dirette

Comincia un'altra settimana di interessantissime dirette sul canale Twitch di Everyeye.it. Da Sea of Thieves a Dreams, passando per Mortal Kombat e Rainbow Six e le immancabili sessioni di domande e risposte, eccovi il palinstesto con tutte le live della settimana.

Si parte Lunedì con Dreams, per tutti gli amanti della creatività e del nuovo titolo di Media Molecule (sul nostro sito trovate anche la video anteprima di Dreams), seguito poi da una sessione di Rainbow Six: Siege insieme a RNade. In settimana troveranno posto un paio di sessioni di Q&A e delle sane giocate di The Division 2, per tutti gli amanti degli sparatutto.

Se il campionato di calcio sta per volgere al termine, godiamoci le ultime partite della stagione su FIFA 19 con il Green, e prepariamo le bottiglie di grog e i cappelli da pirata, per scoprire tutte le novità dell'aggiornamento dell'anniversario di Sea of Thieves.

Spazio infine anche per gli amanti del retrogaming, con Kenobit e Mickey Mouse: Castle of Illusion. Ecco il palinsesto completo:

Lunedì

Ore 17: Dreams

Ore 21: Rainbow Six: Siege feat RNade



Martedì

Ore 16: Q&A

Ore 17: Mortal Kombat feat SchiacciSempre

Ore 19: FIFA 19 feat. il Green

Ore 21: The Division 2 feat. Giorno Gaming



Mercoledì

Ore 15: Robe Retro con Kenobit: Castle of Illusion Starring Mickey Mouse (Sega Mega Drive)

Ore 16:00: Q&A Code Vein

Ore 17: Close to the Sun

Ore 21: Mortal Kombat feat OneHandFra



Giovedì

Ore 17: Sea: of Thieves: Anniversary Update

Ore 20: 7 Giorni

Ore 21: The Division 2 feat. Giorno Gaming



Venerdì

Ore 15: DA DEFINIRE

Ore 16: Q&A

Ore 17: Sea of Thieves: Anniversary Update

Ore 21: Mordhau feat. RNade



Sabato

Ore 17: Mortal Kombat 11 feat SchiacciSempre

Tutte le live potete seguirle iscrivendovi al nostro canale Twitch, e le trovate anche in differita sul canale YouTube Everyeye on Demand.