Project Zero: un FPS creato con la Beta di Dreams per PS4

Nonostante la beta di Dreams sia online da un periodo di tempo relativamente breve, sembra che alcuni creativi dall'indubbio talento abbiano già dato vita ad alcuni progetti anche piuttosto estesi. Gli NDA relativi al videogame scadevano oggi, per cui si cominciano a scoprire i primi frutti del lavoro svolto sul prossimo titolo di Media Molecule.

E mentre vi abbiamo già raccontato di alcune particolari creazioni come la demo di P.T. o una scena di Dead Space, il progetto più ambizioso e completo finora è sicuramente un FPS chiamato Project Zero, di cui peraltro potete vedere alcune immagini in calce alla news.

Dagli screenshot si nota un livello di dettaglio impressionante per quanto riguarda le luci, le texture ed altre caratteristiche grafiche, che colpiscono ancora di più quando ci si ricorda che stiamo parlando di un gioco creato all'interno di un altro gioco.

Lo sviluppatore, Disarmed, ha scritto in un tweet che lo sparattto è "sotto pesante sviluppo", per cui la speranza è che il progetto riesca a vedere la luce e che sia effettivamente così bello come sembra.

Dreams dal canto suo è ancora privo di data d'uscita ufficiale, ma la release dovrebbe essere prevista per la prima metà del 2019. Attualmente è in corso la closed beta per il videogame di Media Molecule, che terminerà il 4 febbraio.