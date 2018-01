Dreams: niente multiplayer online al lancio per l'esclusiva PS4

Come confermato damicrofoni di GameSpot durante una recente intervista,, il nuovo gioco degli autori di Little Big Planet, non avrà il multiplayer online al day one.

"Al momento, il numero di giocatori in Dreams è limitato al numero dei controller", sono state le parole rilasciate dalla software house. "Non c'è davvero un modo per giocare online... Questo arriverà dopo il Day One. Non abbiamo ancora oltrepassato quel ponte".

L'ambizioso Dreams è atteso in esclusiva su PlayStation 4 durante il 2018. Non abbiamo ulteriori informazioni riguardo alla data di lancio del gioco, ma gli interessati potranno provare con mano il nuovo titolo di Media Molecule grazie ad una Beta che sarà resa disponibile prima della release finale. Intanto, qui potete dare uno sguardo a quattro video gameplay commentati dagli sviluppatori, mentre a questo indirizzo trovare una serie di screenshot. Per altre informazioni, vi invitiamo a consultare la nostra anteprima.