Dreams non è ancora pronto, Media Molecule procede con lo sviluppo

La Beta di Dreams, attiva da qualche settimana, sta riscuotendo notevoli consensi dai giocatori, tuttavia la fase di test non anticipa il lancio imminente, come confermato dal Community Manager di Media Molecule, Tom Dent.

Secondo quanto dichiarato da Dent su Discord: "La Beta è stata lanciata per un semplice motivo, ovvero comprendere come il gioco venga recepito dagli utenti e assicurarci che tutto funzioni alla perfezione, così da poter continuare a lavorare in vista del lancio. Sarebbe fantastico poter aprire a tutti le porte di Dreams, ma è semplicemente impossibile a questo punto dello sviluppo."

Parole che sembrano confermare come lo sviluppo abbia ancora bisogno di tempo, sebbene al momento si tratti solamente di ipotesi e non sappiamo con certezza quanto manchi effettivamente alla conclusione dei lavori. Dreams era inizialmente atteso per il 2018 ma il lancio è slittato al 2019, con ogni probabilità il titolo arriverà nella seconda metà dell'anno.