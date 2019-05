Dreams non rimarrà per molto tempo in Early Access, promette Media Molecule

Interpellata dai colleghi di VentureBeat sulle tempistiche della fase Early Access di Dreams, la Communications Manager di Media Molecule, Abbie Heppe, ha spiegato cosa ha intenzione di fare la casa di sviluppo inglese per far raggiungere l'agognata versione 1.0 a questo ambizioso sandbox per PlayStation 4.

"Non siamo ancora sicuri del tempo che impiegheremo per svilupparlo", ha ammesso candidamente Heppe prima di aggiungere, però, che "il nostro obiettivo non è quello di passare un sacco di tempo con la versione Early Access. Vogliamo lanciare Dreams (nella sua forma completa, ndr)".

Come spiega la dirigente di Media Molecule, per raggiungere questo importante traguardo "vogliamo assicurarci che quando ci apriremo ad un pubblico più ampio, avremo tutta la gamma completa di tutorial, modelli esplicativi, raccolte di risorse e strumenti per iniziare a realizzare i propri livelli, in modo tale che tutti possano avere la migliore esperienza possibile, in particolare coloro che si avvicinano solo adesso a questo genere di titoli creativi. Abbiamo una lista di cose che vogliamo aggiungere e supportare per tantissimo tempo. Il multiplayer è una di queste. Alla fine arriveremo ad introdurre tutte queste cose, forse non necessariamente durante l'accesso anticipato ma nella vita di Dreams, potremo farlo con gli aggiornamenti che avverranno quando il titolo avrà raggiunto la release finale".

Nell'attesa di conoscere la finestra di lancio della versione finale di Dreams in esclusiva su PS4, Francesco Delrio ha voluto realizzare un approfondimento dedicato alle meraviglie dal mondo Media Molecule, con un focus sulle opere più rappresentative realizzate dalla community che si sta cimentando con l'editor e con gli strumenti della fabbrica dei sogni dell'Early Access.