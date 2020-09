Dreams, novità in arrivo! Fondatore di Media Molecule lascia il team

In seguito alla prima pubblicazione del gioco, i lavori su Dreams sono proseguiti a pieno ritmo, con un costante ampliamento di quest'universo creativo pensato per i videogiocatori.

Nel corso dell'estate, gli sviluppatori di Media Molecule hanno in particolare reso disponibile il supporto a PlayStation VR per Dreams, offrendo così al pubblico la possibilità di dar sfogo alla propria fantasia in maniera ancora più immersiva. Le novità, tuttavia, non sembrano ancora finite, almeno stando a quanto promesso dal co-fondatore dello studio, Alex Evans.

Quest'ultimo ha di recente indirizzato un messaggio alla community, nel quale annuncia la decisione di abbandonare, almeno temporaneamente, lo sviluppo di videogiochi. In seguito a una riflessione portata avanti nei mesi del lockdown, riferisce, ha scelto di provare ad intraprendere un nuovo percorso di vita. Dopo oltre 13 anni trascorsi tra i ranghi di Media Molecule, Alex Evans guarda con affetto all'ambiente lavorativo creatosi nella software house e sulle attività svolte nel corso della sua permanenza nel team, nel quale ha piena fiducia. "Per chiunque si stia preoccupando per Dreams, - scrive - non è necessario! Ciò che Media Molecule sta facendo su Dreams al momento vi lascerà incredibilmente sorpresi".



In attesa di apprendere di cosa possa trattarsi, i giocatori possono continuare a dar vita a nuove creazioni in Dreams.