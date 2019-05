Dreams: nuova video dimostrazione del livello dedicato a Metal Gear Solid

Il gestore del canale YouTube di Bearly Regal, l'autore dell'ormai famoso livello di Dreams ispirato al primo Stage di Metal Gear Solid, ha confezionato una nuova video dimostrazione del suo incredibile remake fan made dell'action culto di Hideo Kojima lanciato su PS1 nell'ormai lontano 1998.

Servendosi dei comodi tool di sviluppo integrati nell'editor di Dreams, l'autore di questo livello approfitta del trailer per mostrarci i progressi compiuti e illustrare l'approccio adottato per superare le infinite sfide di un simile progetto.

L'appassionato di Dreams ha infatti dovuto osservare ore di scene di gioco del capolavoro originario per ricostruire il layout della prima ambientazione, le animazioni del protagonista e la logica che governa gli elementi di gameplay più evoluti come la transizione tra le diverse inquadrature o la successione di eventi una volta che il proprio alter-ego viene individuato dai nemici e dalle telecamere nemiche.

L'impegno profuso da questo ispirato giocatore è la perfetta testimonianza della passione nutrita da chi si sta cimentando con l'editor della versione Early Access di Dreams per plasmare minigiochi originali (qui trovate un nostro party game sulle Olimpiadi), ricostruzioni fan made di titoli storici come Minecraft e omaggi a kolossal non ancora commercializzati come Ghost of Tsushima.