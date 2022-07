Dreams: l'orrore di PT e Silent Hills rivive in un livello del sandbox di Media Molecule

Da grande appassionato di avventure horror, il redditor conosciuto come DrJones20 sta utilizzando l'editor di Dreams per ricostruire le ambientazioni e le atmosfere terrorizzanti di PT e Silent Hills con una demo completamente giocabile.

I lavori su questo ambizioso progetto proseguono da quasi due anni, dapprima con una tech demo dalla grafica appena abbozzata e successivamente con il potenziamento del comparto tecnico.

Attingendo ai potenti strumenti creativi dell'ultimo sandbox di Media Molecule per PS4 e PlayStation 5, l'appassionato di horror ha trascorso gli ultimi mesi a "rimasterizzare" il suo livello per migliorarne sensibilmente la grafica. In questa sua ultima versione, la demo Silent Hills di DrJones20 rende ancora più realistica e terrorizzante l'esplorazione dell'ormai celebre "casa degli orrori" di P.T., con l'aggiunta di tante ambientazioni inedite liberamente ispirate alle esigue scene dell'ormai cancellato progetto di Silent Hills di Hideo Kojima.

Gli utenti di Dreams incuriositi dal lavoro svolto dall'appassionato di Dreams possono provare il livello "scaricandolo" gratuitamente dal Sogniverso dell'esclusiva Sony digitando "Silent Hills (Full Game)" o il nickname del suo autore, DrJones20. In calce alla notizia trovate la video comparativa tra la vecchia e la nuova versione di questo livello fan made di Dreams già giocato da oltre 120mila "sognatori".