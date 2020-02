Dreams su PC? Sarebbe grandioso, secondo Media Molecule

Dopo tanti anni di sviluppo e una lunga fase di Accesso Anticipato, Dreams è finalmente stato pubblicato su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, permettendo a tutti i giocatori di scatenare la propria immaginazione e dare prova di tutta la loro abilità nel creare esperienza videoludiche.

Il titolo è anche già stato confermato per PlayStation 5: per stessa ammissione di Media Molecule, Dreams già gira su PS5. I più attenti di voi, inoltre, ricorderanno che nelle scorse settimane sono circolati dei rumor sul possibile arrivo del gioco anche su PC (assieme ad Horizon Zero Dawn), provenienti da fonti non ufficiali. Ebbene, durante l'evento di lancio di Dreams del 13 febbraio, il direttore creativo Mark Healy è intervenuto sulla questione affermando che sarebbe grandioso vedere il gioco PC.

In un'intervista concessa a VGC, ha riferito: "Credo che sarebbe bello. Ovviamente la decisione spetta a Sony, non so dove andremo a finire in futuro, ma credo che sarebbe grandioso". Dopodiché, ha tenuto a specificare che al momento Dreams non è in sviluppo per PC: "È una cosa che al momento non sta succedendo, ma credo che molto dipenderà da dove andrà a finire l'industria videoludica in generale, suppongo".

Nulla da fare per il momento, ma Media Molecule è indubbiamente aperta all'idea. Tutto dipenderà quindi dall'evoluzione dell'industria videoludica e, in particolare, dell'approccio di Sony, che nonostante le dichiarazioni dell'ex Shawn Layden risalenti allo scorso agosto, continua a puntare fortemente sul proprio ecosistema di console.