Dreams per PlayStation 4 uscirà nel corso del 2019

Dreams di Media Molecule non arriverà nel 2018 come inizialmente previsto: nella nuova puntata del PlayStation Blogcast, Shawn Layden ha confermato che il gioco è ora previsto per il prossimo anno.

Shawn Layden cita Dreams come uno dei titoli previsti per il 2019 insieme a Days Gone (quest'ultimo in arrivo il 22 febbraio), al momento non è stata fornita una finestra di lancio più precisa, ricordiamo che il nuovo progetto degli autori di LittleBigPlanet è in fase di sviluppo dal 2013, rispetto alla visione iniziale lo studio ha aggiunto il supporto per PlayStation VR ma dovremo attendere ancora prima di mettere le mani sul gioco.

Sempre durante il PlayStation Blogcast, Layden ha confermato la cancellazione della PlayStation Experience 2018, il publisher non ha abbastanza prodotti nuovi da mostrare al pubblico e per questo ha deciso di annullare l'evento previsto inizialmente per inizio dicembre.