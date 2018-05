Dreams per PS4: lo sviluppo del gioco di Media Molecule è ricominciato da zero due volte

Intervistato dal canale YouTube GameHub TV, il co-fondatore di Media Molecule Mark Healey ha parlato del lungo processo di sviluppo di Dreams, titolo in lavorazione dal 2012 e in dirittura di arrivo entro l'anno in corso.

Healey fa sapere che i primi concept di Dreams risalgono al 2010/2011 mentre lo sviluppo vero e proprio è iniziato nel 2012 con successiva presentazione al PlayStation Meeting del febbraio 2013. Da allora però il progetto si è molto evoluto ed ha cambiato pelle (anche se non completamente) tanto che lo sviluppo è di fatto ripartito per ben due volte negli ultimi sei anni, fino ad arrivare alla visione attuale.

Il co-fondatore di Media Molecule non svela nel dettaglio i motivi che hanno spinto il team a rivedere la propria visione ma ringrazia Sony per il supporto continuo nel corso di tutti questi anni, un lasso di tempo ragionevolmente lungo che probabilmente avrebbe spinto altre compagnie a cancellare o ridurre i fondi destinati al progetto.

Dreams è atteso per la fine dell'anno su PlayStation 4 e PS4 Pro, il gioco supporterà PlayStation VR sin dal lancio, a differenza di quanto comunicato in un primo momento. Restiamo in attesa di scoprire la data di uscita.