Dreams su PlayStation 5 e PC? Gli appassionati lo invocano a gran voce

Lo scorso settembre è finito il supporto a Dreams, con l'amata opera di Media Molecule che ha concluso la sua corsa. L'esclusiva PlayStation 4 non ha inoltre mai varcato i confini della sua console di origini, lasciando i fan con l'amaro in bocca.

Sembra infatti che Dreams per PS5 e PC sia stato cancellato all'ultimo momento e, sebbene non ci siano per adesso conferme ufficiali sulla questione, ciò significherebbe che per l'ultima fatica di Media Molecule non c'è futuro. Ma gli appassionati del gioco non ci stanno e si stanno mobilitando per convincere Sony a dare un'altra chance a Dreams, portandolo su altre piattaforme al di fuori di PS4. E per l'occasione la pagina Twitter/X Dreams Central, da sempre incentrata su tutto ciò che riguarda l'esclusiva PlayStation, ha condiviso un video che riassume alcune delle più incredibili creazioni realizzate dai fan grazie al gioco.

"Dreams è una delle cose più grandi mai capitate a PlayStation, eppure rischia di essere dimenticato. Non esiste nulla come la sua tecnologia rivoluzionaria e i poteri che dà ai creatori. Dreams merita di continuare a vivere", recita il post di Dreams Central che ha raccolto grandi consensi da parte dei giocatori. La speranza è che Dreams possa continuare ad esistere anche con lo sbarco su PC e in versione nativa PlayStation 5, sebbene per ora tutto tace da parte di Sony.

Vi piacerebbe l'arrivo di Dreams su altre piattaforme?