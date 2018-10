Dreams è il protagonista del nuovo numero di Game Informer

Dopo aver dato vita alla propria visione artistica con Little Big Planet e Tearaway, Media Molecule si prepara a meravigliare ancora una volta i giocatori con il promettente Dreams, esclusiva per PlayStation 4 che, come confermato di recente da Shawn Layden, non arriverà più nel 2018, bensì durante il prossimo anno.

Nella giornata di oggi arriva una novità interessante per coloro che aspettano il titolo con particolare fermento: Dreams sarà il protagonista del nuovo numero di Game Informer.com, il noto magazine a tema videoludico. Sarà questa la buona occasione per scoprire tanti nuovi dettagli sul gioco di Media Molecule, a partire dalla modalità storia, passando per i vari strumenti in-game con cui i giocatori potranno divertirsi. Non è da escludere inoltre che emergano nuove informazioni sul supporto a PlayStation VR, che la software house ha deciso di implementare a lavori già in corso. Game Informer si dice estremamente intrigata dal progetto, ed ha inoltre promesso che verranno a breve diffusi dei nuovi video gameplay tratti dal titolo. Intanto, in calce trovate il nuovo artwork pubblicato oggi.

Rimanete dunque sulle nostre pagine per tutte le novità su Dreams. Il gioco è atteso in esclusiva su PlayStation 4 nel corso del 2019. Sulle nostre pagine potete dare uno sguardo alla demo presentata all'E3 2018.