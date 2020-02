Dreams: PS Plus e connessione online necessari per giocare?

L'esperienza alla base di Dreams è basata sulla condivisione con gli altri utenti. Per giocare con il nuovo tool creativo di Media Molecule è necessario connettersi alla rete e disporre di un abbonamento PS Plus attivo? Vediamo tutto quello che c'è da sapere in merito.

È prevista qualche limitazione in termini di funzionalità per chi non dispone di un abbonamento PlayStation Plus? È necessario essere connessi alla rete per giocare a Dreams? In caso contrario, esistono delle restrizioni per la modalità offline? Di seguito risponderemo a tutte queste domande.

PS Plus necessario per accedere a tutte le funzioni di Dreams?

No, l'abbonamento al servizio PlayStation Plus non è richiesto per accedere a tutte le funzioni di Dreams. Che siate o meno titolari di un abbonamento PS Plus, dunque, potrete accedere in ogni caso all'esperienza completa offerta dal nuovo tool creativo di Media Molecule.

Connessione online richiesta per giocare a Dreams?

No, non è necessario essere connessi alla rete per giocare a Dreams. Tuttavia, come potete vedere nell'immagine riportata in calce, la modalità offline di Dreams prevede diverse restrizioni. Giocando offline non potrete scaricare le creazioni degli altri giocatori, né condividere le vostre, e non sarete nemmeno in grado di consultare gli ultimi tutorial pubblicati o partecipare alle Community Jam.

Giocando offline, tuttavia, potrete accedere ai contenuti che avete già scaricato, lavorare alle vostre creazioni e salvarle localmente sul vostro sistema. In ogni caso, quando ne avete la possibilità, il consiglio è quello di giocare mentre si è connessi alla rete, in modo di godere dell'esperienza completa offerta da Dreams in tutte le sue componenti.

