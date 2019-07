Dreams su PS4: la fase Early Access sta andando a gonfie vele, rivela Media Molecule

Secondo quanto riferito ai colleghi di MCVUK dal co-fondatore e direttore creativo di Media Molecule, Mark Healey, la fase Early Access di Dreams su PS4 ha superato le più rosee aspettative degli autori britannici, con un gran successo di vendite e un forte interesse della community di appassionati.

"Sta andando bene, molto meglio di quanto avremmo mai potuto sperare", rimarca Healey per trasmetterci l'entusiasmo dei ragazzi di Media Molecule per l'accoglienza riservata dai fan alla versione in accesso anticipato di Dreams. Fatta questa dovuta precisazione, il cofondatore della software house inglese spiega che "vogliamo sviluppare il gioco con update lenti e incrementali, in modo tale da risolvere eventuali problemi prima che vengano evidenziati dai giocatori, anche perchè la qualità della nostra community è incredibile".

"Sognavamo in una simile accoglienza", prosegue Healey per ringraziare i giocatori affermando che "prima di lanciare l'Early Access ci siamo rivolti a moltissimi fan di Dreams e abbiamo interpellato molti creatori di LittleBigPlanet. L'esperienza che ho avuto con loro e con la community è molto bonaria, nel senso che la nostra community ama collaborare e aiutarsi a vicenda. Penso perciò che sia davvero una bella sensazione vedere tutto questo".

Nel concludere il suo intervento, il dirigente di Media Molecule si dice certo del fatto che molti giocatori di Dreams "diventeranno dei grandi sviluppatori di videogiochi in futuro. Metà delle persone che lavorano in Media Molecule provengono dalla community di LittleBigPlanet, ad esempio. Se qualcuno vuole entrare nel mondo dello sviluppo dei videogiochi, di sicuro Dreams è un ottimo posto dove cominciare perchè si imparano molte cose e si incontrano persone fantastiche".

A detta di Media Molecule, la fase Early Access di Dreams si concluderà presto, anche se il supporto al titolo in esclusiva su PS4 sarà costante e, presumibilmente, continuerà anche su PS5 con nuovi update gratuiti. Nel frattempo, avete già visto la splendida replica del DualShock 4 in Dreams?