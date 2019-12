Dreams su PS4: Media Molecule annuncia la data di uscita della versione finale

In occasione del PlayStation State of Play, i ragazzi di Media Molecule ha fissato la data di lancio della versione finale di Dreams, il sandbox creativo realizzato attingendo all'esperienza maturata su LittleBigPlanet e Tearaway.

Come suggerito dai rumor sull'uscita di Dreams circolati in rete negli ultimi giorni, la commercializzazione del titolo avverrà il 14 febbraio del 2020, rigorosamente in esclusiva su PlayStation 4.

Nella sua versione finale, Dreams dovrebbe comprendere tutti i livelli della campagna principale, degli strumenti aggiuntivi per i creatori del Sogniverso e, si spera, il supporto a PS VR.

Il filmato confezionato dagli sviluppatori inglesi nel corso dell'ultimo evento in streaming di Sony si concentra appunto sui livelli realizzati da Media Molecule e, soprattutto, sui mondi digitali e sui minigiochi realizzati da chi ha partecipato in questi mesi alla fase in Accesso Anticipato: per questi ultimi, oltretutto, sarà possibile scaricare "gratuitamente" la versione finale.

Nell'attesa di capire quali saranno i contenuti della versione finale di Dreams, vi lasciamo allo speciale di Francesco Delrio dedicato alle meraviglie dal mondo Media Molecule, con un approfondimento sulle opere più rappresentative realizzate dalla community della fabbrica dei sogni di Dreams Early Access.