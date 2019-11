Dreams su PS4: un negozio online svela la data in cui uscirà dalla fase Early Access?

I curatori del profilo Twitter ufficiale del negozio online ShopTo pubblicano un messaggio che sembrerebbe rivelare la data di lancio della versione finale di Dreams, il sandbox creativo di Media Molecule in esclusiva su PlayStation 4 ma destinato ad approdare in futuro anche su PS5.

Stando a quanto trapelato dalle pagine dei canali social di ShopTo, il lancio ufficiale dell'edizione 1.0 di Dreams dovrebbe avvenire il 14 febbraio del 2020. L'immagine utilizzata dallo store online per informarci di questo importante evento mostra persino la copertina della versione retail di Dreams, più volte rumoreggiata ma mai annunciata in via ufficiale da parte di Sony o degli sviluppatori inglesi di Media Molecule.

Nel momento in cui scriviamo, però, il tweet di ShopTo non è più visualizzabile e la pagina del gioco sul sito del negozio videoludico britannico non riporta più il 14 febbraio del prossimo anno come data di commercializzazione: l'utilizzo di un'immagine promozionale con annessa cover della versione finale di Dreams, a ogni modo, rende piuttosto improbabile l'eventualità che si sia trattato di un banale errore.

Con l'uscita dall'attuale fase in Accesso Anticipato, la fabbrica dei sogni di Dreams dovrebbe accogliere tutti i livelli della campagna principale della Story Mode, la compatibilità piena con PS VR e diversi contenuti inediti come dei nuovi tutorial, una rinnovata interfaccia per la ricerca dei livelli realizzati dagli appassionati e, perchè no, degli strumenti aggiuntivi per i poliedrici editor che caratterizzano questo progetto.