Dreams su PS4: il nuovo spot TV ci invita a sognare, creare e divertirci

I vertici di Sony Interactive Entertainment si preparano a lanciare una nuova campagna promozionale incentrata su Dreams, il sandbox di Media Molecule per PS4 che si trova attualmente in Early Access.

Lo video promozionale "Create" lanciato da poco dai canali social ufficiali di PlayStation fa leva sulla curiosità degli utenti e ne celebra l'inventiva dimostrata nel corso della fase Early Access. Lo spot, con ogni probabilità, verrà trasmesso per tutta l'estate su alcuni canali TV britannici, sui canali dedicati alla tecnologia e ai videogiochi in Europa e, naturalmente, sui siti internet del settore.

A dispetto delle oggettive mancanze della versione in accesso anticipato di Dreams, chi vi sta partecipando è riuscito comunque a realizzare dei livelli e dei minigiochi in grado di reggere tranquillamente il confronto qualitativo con le produzioni maggiori. A tal proposito, basti citare a titolo di esempio la mitica casa volante di Up e i livelli ispirati a Metal Gear Solid e Cyberpunk 2077. Chi vi scrive ha persino provato a creare un party game sulle Olimpiadi, ottenendo risultati a metà tra il comico e il catastrofico!

La fase Early Access di Dreams, come spiegato nelle scorse settimane dagli stessi autori di Media Molecule, non dovrebbe durare a lungo: la versione finale del sandbox in esclusiva su PlayStation 4 comprenderà tutti gli strumenti dell'editor, il set completo di video tutorial, i livelli della "campagna principale" e dei pacchetti esplicativi pieni di asset audio e grafici per facilitare la realizzazione di livelli custom.