Dreams su PS4: nuovo video di Outpost 60, uno dei livelli più belli creati dalla community

Nonostante siano passati solo pochi mesi dal lancio su PS4 della versione in Accesso Anticipato di Dreams, la community del geniale sandbox di Media Molecule ha già dimostrato di essere capaci di realizzare livelli fan made in grado di rivaleggiare con le produzioni più blasonate: è questo il caso di Outpost 60.

Realizzato dal designer e illustratore indipendente Brian Taylor, il progetto di Outpost 60 ha già raccolto i giudizi favorevoli di migliaia di utenti che hanno voluto provarlo attingendo allo sconfinato scrigno di tesori digitali costituito dal Sogniverso di Dreams. Se siete interessati a questo livello e al lavoro di questo utente, potete servirvi del modulo di ricerca interno di Dreams su PS4 per ammirare le opere create da "BrianTaylor60".

Con Outpost 60, l'autore scozzese ha voluto mettere alla prova gli strumenti dell'editor accessibile a tutti i giocatori di Dreams plasmando da zero un'ambientazione fantascientifica rappresentata da una stazione spaziale in orbita attorno a un misterioso pianeta alieno. Nonostante l'unica attività ludica da svolgersi in questo ambiente interattivo sia la semplice esplorazione degli ambienti, il microcosmo sci-fi creato da Brian Taylor vanta un comparto grafico ai limiti del fotorealismo e una cura maniacale per i dettagli.

Le enormi potenzialità dell'editor di Dreams cominciano ad essere sondate da un numero piuttosto elevato di creatori di contenuti, basti citare a titolo di esempio l'action cyberpunk Guardians e il livello ispirato a Final Fantasy 7 Remake.